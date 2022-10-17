Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi

17.10.2022 13:19
Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi

Eskort siteleri aracılığıyla 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçundan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 20 bin 753 lira paraya da el koyuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, eskort siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

9 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Adana'da bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul'da 7, Adana'da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 20 bin 753 TL paraya da el konuldu.

25 YABANCI UYRUKLU SINIR DIŞI EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde 50 mağdurun ifadesine başvurulurken, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 25 kişi ise sınır dışı edildi. Fuhuş yaptıkları tespit edilen şahıslara ise toplamda 61 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı İşkence yapan eşinden boşanamadı, çocukları da kaçırıldı İşkence yapan eşinden boşanamadı, çocukları da kaçırıldı
Kaynak: İHA

Eskişehir, İstanbul, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:34:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement