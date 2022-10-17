Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, eskort siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

9 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Adana'da bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul'da 7, Adana'da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 20 bin 753 TL paraya da el konuldu.

25 YABANCI UYRUKLU SINIR DIŞI EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde 50 mağdurun ifadesine başvurulurken, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 25 kişi ise sınır dışı edildi. Fuhuş yaptıkları tespit edilen şahıslara ise toplamda 61 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.