Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kiraladıkları villayı karargah olarak kullanan ve sanal ortamda 'eskort sitesi, masaj salonu, mutlu son' vaatleriyle ülke çapında 249 kişiyi dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kiraladıkları villayı karargah olarak kullanan ve sanal ortamda 'eskort sitesi, masaj salonu, mutlu son' vaatleriyle ülke çapında 249 kişiyi dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Didim merkezli operasyonda Diyarbakır'dan 1 Konya'dan 1 olmak üzere toplam 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Genç yıldız yine kadroda
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki

Edinilen bilgiye göre, internet ortamında "eskort sitesi, masaj salonu, mutlu son" şeklinde vaatlerde bulunan çete üyelerinin banka ve ATM'lerdeki belirli hesaplara para yatırtmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen Aydın ve Didim Polisi, Didim'de bir villanın karargah olarak kullanıldığını belirledi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda Didim'de 10, Diyarbakır'da 1, Konya Ereğli'de 1 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şahısların karargah olarak kullandıkları villada ve üzerlerinde çok miktarda nakit para ve döviz, altın, tabanca, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli yöntemlerle 249 kişiyi toplamda 72 bin lira dolandırdığı ortaya çıkarken, zanlılar 3 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişi Didim Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıp ifade verdi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.Ş., M.Y., H.K., D.U., H.K., ve E.A. tutuklanırken diğer 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - AYDIN

Diyarbakır, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:57 ABD, TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaları yasaklanmayı düşünüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 00:29 İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
15:40
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 17:23:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]