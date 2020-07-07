Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika

- Eskort operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde kiraladıkları villayı karargah olarak kullanan ve sanal ortamda 'eskort sitesi, masaj salonu, mutlu son' vaatleriyle ülke çapında 249 kişiyi dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Didim merkezli operasyonda Diyarbakır'dan 1 Konya'dan 1 olmak üzere toplam 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, internet ortamında "eskort sitesi, masaj salonu, mutlu son" şeklinde vaatlerde bulunan çete üyelerinin banka ve ATM'lerdeki belirli hesaplara para yatırtmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen Aydın ve Didim Polisi, Didim'de bir villanın karargah olarak kullanıldığını belirledi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda Didim'de 10, Diyarbakır'da 1, Konya Ereğli'de 1 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şahısların karargah olarak kullandıkları villada ve üzerlerinde çok miktarda nakit para ve döviz, altın, tabanca, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli yöntemlerle 249 kişiyi toplamda 72 bin lira dolandırdığı ortaya çıkarken, zanlılar 3 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişi Didim Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıp ifade verdi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.Ş., M.Y., H.K., D.U., H.K., ve E.A. tutuklanırken diğer 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.