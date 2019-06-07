Son Dakika Haberleri: Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü
Son Dakika Güncel Haber

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü

46 dakika önce

BURSA'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında dövdü.

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü, System.String[]
BURSA'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" yanıtını verdi.
Olay,  Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan A. (37), internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi. 
MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulnasla  Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" cevabını verdi.
Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:34 Kaynak: DHA
Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskort sitesinden tanıştığı kadını, transseksüel olduğunu öğrenince parke taşıyla dövdü Erken terhise "kademeli" formül CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti 2 ayrı anket şirketinden 23 Haziran tahmini: İmamoğlu önde gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 09:20:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]