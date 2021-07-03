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Eskrim: 12-14 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika

Eskrim: 12-14 Yaş Altı Turnuvası

03.07.2021 17:32
Eskrim: 12-14 Yaş Altı Turnuvası, System.String[]

Ankara'da düzenlenen 12-14 Yaş Altı Eskrim Turnuvası'nda 12 yaş altı kılıç kategorisinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Ankara'da düzenlenen 12-14 Yaş Altı Eskrim Turnuvası'nda 12 yaş altı kılıç kategorisinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 yaş altı kılıç kategorisinde kızlarda İrem Melek Bayrak birinci, Duru Ayşe Özgönül ikinci, Irmak Şenoğlu üçüncü, erkeklerde Uluç Eke Güven birinci, Candeniz Berrak ikinci, Ziya Arda Osmanağaoğlu da üçüncü oldu.

Turnuva, yarın 14 yaş altı erkekler ve kızlar kılıç kategorisi mücadeleleriyle sona erecek.

Taha Akgül, Ankara, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrim: 12-14 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika Spor


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