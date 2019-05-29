Eskrim: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:59 Kaynak: AA
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde bugün başlayan ve 2 Haziran'da sona erecek organizasyonda kılıç, flöre ve epe kategorilerinde 9 milli sporcu yarışacak.
35 ülkeden 361 sporcunun katılacağı organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Kadınlar epe: Beyza Halvacıay
Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Harun Mihrioğlu
Kadınlar kılıç: Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse
Erkekler kılıç: Özkan Zorlu Yıldırım, Umut Kaya
Erkekler flöre: Engin Batuhan Menküer
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