Eskrim: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde bugün başlayan ve 2 Haziran'da sona erecek organizasyonda kılıç, flöre ve epe kategorilerinde 9 milli sporcu yarışacak.

35 ülkeden 361 sporcunun katılacağı organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:

Kadınlar epe: Beyza Halvacıay

Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Harun Mihrioğlu

Kadınlar kılıç: Nisanur Erbil, Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse

Erkekler kılıç: Özkan Zorlu Yıldırım, Umut Kaya

Erkekler flöre: Engin Batuhan Menküer

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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