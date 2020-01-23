Eskrim: Alt Yaş Flöre Açık Turnuvası Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskrim: Alt Yaş Flöre Açık Turnuvası Antalya'da başladı - Son Dakika Spor

Eskrim: Alt Yaş Flöre Açık Turnuvası Antalya'da başladı

6 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Eskrim: Alt Yaş Flöre Açık Turnuvası Antalya'da başladı, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen turnuvada gazetecilere açıklama yapan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, sömestr tatilinde gelişim kampının ardından Flöre Açık Turnuvası Turnuvası'nı düzenlediklerini belirterek, turnuvaya 8 ilden 253 sporcunun katıldığını söyledi.

Turnuva sonrasında kılıç kategorisinde gelişim kampı ve ardından üç günlük kılıç müsabakalarının yapılacağını ifade eden federasyon başkan vekili Hayber, bu turnuvaya ise 14 ilden 333 sporcunun katılacağını belirtti.

Hayber, gelişim kampları ve turnuvalarla çocukların yarı yıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Temel hedefimiz, bu yaştaki sporcularımızla alt yapı oluşturmak. Bu sporcularımızı yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerine hazırlayarak, uluslararası turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Antalya, Hayber, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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