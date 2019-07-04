Eskrim alt yaş grupları Türkiye Şampiyonası sona erdi
1 saat önce
Sivas'ta gerçekleştirilen "Eskrim Türkiye Şampiyonası" sona erdi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:04 Kaynak: AA
'ta gerçekleştirilen "Eskrim Türkiye
Şampiyonası" sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen ve Sivas 4 Eylül Taha Akgül
Spor Salonu'nda 9 gün süren şampiyonada kızlar ile erkekler epe, flöre ve kılıç kategorilerinde yapılan müsabakalarda bin 500 sporcu ter döktü.
Şampiyonaya Adana
, Adıyaman
, Afyonkarahisar, Ankara
, Antalya
, Balıkesir
, Bolu
, Burdur
, Bursa
, Denizli
, Düzce
, Elazığ
, Erzurum
, Eskişehir
, İstanbul
, İzmir
, Kahramanmaraş
, Karabük
, Kastamonu
, Kırıkkale
, Kocaeli
, Konya
, Manisa
, Mersin
, Muğla
, Muş
, Osmaniye
, Sakarya
, Samsun
, Sivas, Tekirdağ
, Trabzon
, Van
ve Zonguldak
'tan sporcular katıldı.
Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı
Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı
Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi