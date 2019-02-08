Eskrim: Büyükler Flöre Grand Prix
31 dakika önce
Eskrimde Büyükler Flöre Grand Prix'si İtalya'da başladı.
Eskrimde Büyükler Flöre Grand Prix'si İtalya
'da başladı.
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Turin kentindeki organizasyonda Türkiye
'yi 5 sporcu temsil edecek.
İrem Karamete, Martino Minuto, Engin Batuhan Menküer
, Tevfik Burak Babaoğlu ve Dilay Şenkul'un mücadele edeceği organizasyon 10 Şubat'ta sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA
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