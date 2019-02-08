Son Dakika Haberleri: Eskrim: Büyükler Flöre Grand Prix

Eskrim: Büyükler Flöre Grand Prix

31 dakika önce

Eskrimde Büyükler Flöre Grand Prix'si İtalya'da başladı.

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Eskrimde Büyükler Flöre Grand Prix'si İtalya'da başladı.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Turin kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

İrem Karamete, Martino Minuto, Engin Batuhan Menküer, Tevfik Burak Babaoğlu ve Dilay Şenkul'un mücadele edeceği organizasyon 10 Şubat'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA

Spor
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