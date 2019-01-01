Son Dakika Haberleri: Eskrim Büyükler Flöre Şampiyonası Yapıldı

Eskrim Büyükler Flöre Şampiyonası Yapıldı

1 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası, İstanbul Yakacık İTO Spor Salonu'nda yapıldı.

Eskrim Büyükler Flöre Şampiyonası Yapıldı, System.String[]
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası, İstanbul Yakacık İTO Spor Salonu'nda yapıldı.

Erkeklerde 61 sporcunun katıldığı Erkekler Flöre Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği finalde İstanbul'dan ferdi olarak katılan Tevfik Burak Babaoğlu'nu 15-9 mağlup eden Adıyaman Gençlik Spor'dan Matimo Minuto kazandı. İstanbul'dan ferdi olarak katılan Engin Batuhan Menküer ile Altınyurt Spor Kulübü'nden Utku Özyalçın ise üçüncü sırayı elde ettiler.

Kadınlarda 52 sporcunun mücadele ettiği Bayanlar Flöre Türkiye Şampiyonası'nda ilk sırayı finalde Çankaya Eskrim'den Firuze Ayşen Güneş'i 15-7 mağlup eden Marmara Eskrim Kulübü'nden İrem Karamete aldı. Marmara Eskrim'den Selma Defne Karatan ile Ankara Eskrim Kulübünden Nazlı Ceren Alıoğlu üçüncü sırayı aldılar. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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