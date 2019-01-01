Eskrim Büyükler Flöre Şampiyonası Yapıldı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası, İstanbul Yakacık İTO Spor Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası, İstanbul Yakacık İTO Spor Salonu'nda yapıldı.



Erkeklerde 61 sporcunun katıldığı Erkekler Flöre Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği finalde İstanbul'dan ferdi olarak katılan Tevfik Burak Babaoğlu'nu 15-9 mağlup eden Adıyaman Gençlik Spor'dan Matimo Minuto kazandı. İstanbul'dan ferdi olarak katılan Engin Batuhan Menküer ile Altınyurt Spor Kulübü'nden Utku Özyalçın ise üçüncü sırayı elde ettiler.



Kadınlarda 52 sporcunun mücadele ettiği Bayanlar Flöre Türkiye Şampiyonası'nda ilk sırayı finalde Çankaya Eskrim'den Firuze Ayşen Güneş'i 15-7 mağlup eden Marmara Eskrim Kulübü'nden İrem Karamete aldı. Marmara Eskrim'den Selma Defne Karatan ile Ankara Eskrim Kulübünden Nazlı Ceren Alıoğlu üçüncü sırayı aldılar. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı

Erzurumspor, Lennart Thy ile Yollarını Ayırdı

Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin 1 Milyon Euro ile Aatif'ı Gözden Çıkardı