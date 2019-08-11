Eskrim dersleri

Bir tiyatro oyunu ile bir müzikal için sunulan tekliflere "evet" diyen oyuncu, ekim ayında da yeni sinema filminin çekimlerine başlayacak.

Bir tiyatro oyunu ile bir müzikal için sunulan tekliflere "evet" diyen oyuncu, ekim ayında da yeni sinema filminin çekimlerine başlayacak. Abdullah'ın, detayları şimdilik sır gibi saklanan filmdeki rolü için eskrim dersleri almaya başladığı öğrenildi.

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