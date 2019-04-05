Eskrim: Dünya Gençler ve Yıldızlar Şampiyonası

Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası, yarın Polonya
'da başlayacak.
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Torun
kentinde 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada Türkiye
'yi 19 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
"Aylin Çakır, Nisanur Erbil
, Deniz Selin Ünlüdağ, Muhammed Anasız, Umut Kaya, Tuğçe Rana Kaya, Emirhan Çiftçi, Bilgehan Şahlan, Ahmet Turgut Taflan
, Poyraz Tuncer, Nazlı Ceren Alioğlu, Alisa İsbir, Melike Taşdelen
, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın, Beyza Halvacıay, Doruk Çika, Hilmi Taha Ekenler, Emine İpek
Aydın."