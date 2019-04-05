Son Dakika Haberleri: Eskrim: Dünya Gençler ve Yıldızlar Şampiyonası

Eskrim: Dünya Gençler ve Yıldızlar Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Eskrim: Dünya Gençler ve Yıldızlar Şampiyonası, System.String[]
Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Torun kentinde 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada Türkiye'yi 19 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

"Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Muhammed Anasız, Umut Kaya, Tuğçe Rana Kaya, Emirhan Çiftçi, Bilgehan Şahlan, Ahmet Turgut Taflan, Poyraz Tuncer, Nazlı Ceren Alioğlu, Alisa İsbir, Melike Taşdelen, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın, Beyza Halvacıay, Doruk Çika, Hilmi Taha Ekenler, Emine İpek Aydın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:03 Kaynak: AA

Torun, Polonya, Spor
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