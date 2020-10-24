Eskrim Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından organize edilen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 10 ilden 150 sporcu katılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvada bugün genç kızlar ve genç erkekler epe kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Turnuvanın 2. gününde genç erkekler epede Doruk Çika birinci, Hilmi Taha Ekenler ikinci, Murat Meriç üçüncü oldu. Genç kızlar epede birinciliği Lal Erman, ikinciliği Berra Sonyüksek, üçüncülüğü Naz Kayra Özcan elde etti.