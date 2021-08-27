Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

İzmir'de devam eden Eskrim Federasyon Kupası'nda "erkekler kılıç"ta altın madalya kazanan Enver Yıldırım, madalya töreninin ardından kız arkadaşı Nergis Emanet'e evlilik teklifinde bulundu.

Halkapınar Spor Salonu'nda dün başlayan kılıç müsabakalarında bugün birinciliği elde eden Enver Yıldırım, düzenlenen madalya töreninin ardından yarışmayı takip eden kız arkadaşı Nergis Emanet'e sürpriz yaptı.

Olimpik sporcu, arkadaşları ile planladıkları sürpriz organizasyonla Nergis Emanet'e evlenme teklif etti. Enver, Nergis'ten "evet" cevabı aldı.