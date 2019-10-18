Son Dakika Haberleri: Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası
Son Dakika Spor Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası

Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası

10 dakika önce

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası yarın Antalya'da başlıyor.

Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası, System.String[]

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası yarın Antalya'da başlıyor.

FIE ve Türkiye Eskrim Federasyonunun 2019-2020 faaliyet programı kapsamında düzenlenen turnuva, Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek.

Turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra 22 ülkeden flöre ve kılıç branşında toplamda 81 eskrimci madalya mücadelesi verecek.

Manavgat, Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:47 Kaynak: AA
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