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Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası

30 dakika önce

Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Türk sporcular Iryna Shchukla ve Nisanur Erbil üçüncülüğü paylaştı.

Eskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası, System.String[]

Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite Turnuvası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Türk sporcular Iryna Shchukla ve Nisanur Erbil üçüncülüğü paylaştı.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Antalya'da düzenlenen ve 22 ülkeden 78 kadın sporcunun mücadele ettiği turnuva kadınlar kılıç kategorisindeki karşılaşmalarla sona erdi.

Karşılaşmalar sonucunda Azerbaycan'dan Anna Bashta birinci, Kanada'dan Gabrielle Page ikinci, Türkiye'den Iryna Shchukla ile Nisanur Erbil ise üçüncü oldu.

Turnuvanın kadınlar flöre kategorisinde de dün İrem Karamete, altın madalya kazanmıştı.

Turnuva sonunda sporculara madalyalarını TEF Başkanı Murat Atalı, TEF Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber ve TEF Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Baydil verdi.

Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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