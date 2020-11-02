Eskrim Gençler Epe Açık Turnuvası

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından organize edilen Gençler Epe Açık Turnuvası, Adıyaman durağı sona erdi.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda 31 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya Adıyaman, Ankara, Antalya, Erzurum, Kahramanmaraş ve İzmir'den toplam 27 sporcu katıldı.

Turnuva öncesinde merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Kovid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı turnuvada, gençler kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada, Çankaya Eskrim SK sporcuları Alpkan Şahin altın, Uğur Kınalı gümüş madalya elde ederken, Bora Özaltın (Ayberk Eskrim Spor Kulubü) ve Egemen Oktay (Antalya ferdi) bronz madalya kazandı.

Genç Kadınlar Epe'de ise, Antalya ferdi sporcuları Bahar Erkun altın, Berra Son Yüksek gümüş, Zeynep Aybala Babar (Adıyaman ferdi) ve Ahsen Fırat (Adıyaman Gençlik Spor Kulubü) bronz madalya elde etti.

İki gün süren turnuva sonunda derece elde eden yarışmacılara ödüllerini Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Gençlik Spor İl Şube Müdürü Ömer Faruk Dursun verdi.