Eskrim: Gençler Kılıç Dünya Kupası
36 dakika önce
Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası yarın Macaristan'da başlayacak.
Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası yarın Macaristan
'da başlayacak.
Başkent Budapeşte'deki organizasyon, 6 Ocak Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek. Türkiye
'yi kupada Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır temsil edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:22 Kaynak: AA
Göztepe'de Yasin'in Satılma İhtimali, Taraftarları İkiye Böldü
Sivasspor'dan Transfer Edilen Robinho, Başakşehir'le Yarın İmzalıyor
Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Heintz'e İmzayı Attırdı
Azerbaycan Futbol Federasyonu, Igor Tudor'a Milli Takım Hocalığı Teklifinde Bulundu