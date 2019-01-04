Son Dakika Haberleri: Eskrim: Gençler Kılıç Dünya Kupası

Eskrim: Gençler Kılıç Dünya Kupası

36 dakika önce

Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası yarın Macaristan'da başlayacak.

Eskrim: Gençler Kılıç Dünya Kupası, System.String[]
Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası yarın Macaristan'da başlayacak.

Başkent Budapeşte'deki organizasyon, 6 Ocak Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye'yi kupada Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Macaristan, Spor
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