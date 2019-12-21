Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası - Son Dakika Spor

Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası

6 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda, erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu.

Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda, erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası'na 53'ü kadın olmak üzere 103 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde erkekler, Türkiye şampiyonu olmak için mücadele etti.

Kastamonu Eskrim Spor Kulübünden Emirhan Çiftçi'nin Türkiye şampiyonu olduğu turnuvada, Başkent Eskrim Spor Kulübünden Umut Kaya ikinci sırayı aldı. İzmir'den ferdi olarak müsabakalara katılan Yiğit Peker ile Samsun Eskrim Spor Kulübünden Özkan Zorlu Yıldırım üçüncülüğü paylaştı.

Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda yarın kadınlarda madalya mücadelesi yapılacak.

Bu arada, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar Epe Federasyon Kupası mücadelesine ise 109 sporcu katılıyor. Organizasyonda kupa müsabakaları da yarın gerçekleştirilecek.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, kentte sporcu, antrenör ve hakemleri ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, gelecekte Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının bu turnuvadan çıkacağına işaret etti.

Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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