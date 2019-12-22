Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası - Son Dakika Spor

Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası

6 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası'na 53'ü kadın olmak üzere 109 sporcu katıldı.


Şampiyonada kadınlarda Samsun Eskrim Spor Kulübü'nden Nisanur Erbil birinci oldu.

Erkeklerde dün Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Emirhan Çiftçi şampiyon olmuştu.

Yıldızlar Epe Federasyon Kupası müsabakaları

Aynı salonda gerçekleştirilen Yıldızlar Epe Federasyon Kupası müsabakaları da tamamlandı.

Kızlarda Çankaya Eskrim Spor Kulübü'nden Aleyna Ertürk, erkeklerde Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü'nden Halis Efe Elibol şampiyon oldu.

Organizasyonlarda dereceye girenler başarı sertifikalarını, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin ve müsabaka gözlemcisi uluslararası hakem Abdüssamet Arslan'ın elinden aldı.

Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:22 Kaynak: AA
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