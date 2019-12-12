Eskrim heyecanı Adana'da yaşanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskrim heyecanı Adana'da yaşanacak - Son Dakika Spor

Eskrim heyecanı Adana'da yaşanacak

6 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan 'Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası' 14 Aralık Cumartesi günü Adana'da başlıyor.

Eskrim heyecanı Adana'da yaşanacak, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan 'Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası' 14 Aralık Cumartesi günü Adana'da başlıyor.


Türkiye'nin 10 ilinden, flöre ve kılıç branşlarında, yıldız ve büyüklerde toplam 166 eskrimciyi Adana'da buluşturacak organizasyonda eskrimciler 2 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.


Çukurova Üniversitesi'ndeki Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Yıldız Erkekler ve Kızlar Flöre Federasyonu Kupası' ve 'Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası' kapsamında, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun illerinden eskrimciler piste çıkacak. - ADANA

Türkiye, Aralık, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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