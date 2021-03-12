Eskrim: Kılıç Dünya Kupası

Erkeklerde dün ana tabloya yükselen Enver Yıldırım ise yarın TSİ 16.00'da Rus rakibi Kamil Ibragimov ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nisanur Erbil, eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Macaristan 'ın başkenti Budapeşte 'de devam eden Kılıç Dünya Kupası'nda kadınlarda milli eskrimci Nisanur Erbil , ana tabloya yükseldi.

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