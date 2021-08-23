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Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

23.08.2021 19:51

Eskrim Epe Mili Takımı sporcuları, Bolu'da girdiği kampta yıl içinde yapılması planlanan ulusal müsabakalar ile Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

Eskrim Epe Mili Takımı sporcuları, Bolu'da girdiği kampta yıl içinde yapılması planlanan ulusal müsabakalar ile Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

Aladağ'da bulunan Kamp Eğitim Merkezi'nde 16 Ağustos'ta kampa giren yıldız, genç ve büyükler milli takımlarında bulunan sporcular, günde çift antrenman yaparak federasyonun faaliyet takviminde bulunan müsabakalara hazırlanıyor.

Kampı 26 Ağustos tarihinde tamamlayacak olan milli eskrimciler, 28-29 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenecek Federasyon Kupası, daha sonra da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ederek madalya kazanmayı hedefliyor.

Eskrim Epe Milli Takımı Antrenörü Murtaza Berkan Anıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplarının oldukça güzel geçtiğini, çalışmalarının gelişim odaklı devam ettiğini anlattı.

Yıl içinde gerçekleşecek şampiyonalara sporcuların hazır olmasını amaçladıklarını dile getiren Anıl, "Kampımız 16 sporcu ve 5 antrenörün katılımı ile devam ediyor. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Sadece 2 gün mola verdik. Diğer günler çift antrenman yapıyoruz ve bireysel derslerimiz var. Şu anda iyi gidiyoruz. Bir sıkıntımız yok. Sakatlık durumumuz hiçbir şekilde bu kampımızda gerçekleşmedi. Çalışmalarımıza tam gazla devam ediyoruz." dedi.

Anıl, milli takım olarak hedefler doğrultusunda çalıştıklarına da vurgu yaparak, "Sporcularımızın hedefleri var. Bu kampımızda yıldız ve genç sporcularımıza da şans tanıdık. Hedeflerimiz öncelikle Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir sonuç almak." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene yapılabilen olimpiyatların ardından bir sonraki olimpiyatlara katılmak için hızlı bir planlama yaparak çalışmalarına başladıklarını aktaran Anıl, "Amacımız olimpiyatlar. Biz federasyon olarak bir sonraki olimpiyat oyunları ile ilgili çalışmaları erken başlattık. İnşallah bu kampa katılan sporcularımızı önce gençlik olimpiyatlarında sonrasında da olimpiyatlara hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

Avrupa Şampiyonası, Eskrim, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrim Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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