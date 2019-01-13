Eskrim Sevgisinden Vazgeçmedi, Türkiye Şampiyonu Oldu

Adıyaman'da küçük yaşta başladığı eskrimden, annesinin karşı çıkmasına rağmen vazgeçmeyen 20 yaşındaki Merve Ersoy, hedeflerinin peşinden koşarak Türkiye şampiyonu olmanın sevincini yaşıyor.

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da küçük yaşta başladığı eskrimden, annesinin karşı çıkmasına rağmen vazgeçmeyen 20 yaşındaki Merve Ersoy, hedeflerinin peşinden koşarak Türkiye şampiyonu olmanın sevincini yaşıyor.



Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisi Ersoy, 10 yaşında kuzeninin tavsiyesi üzerine eskrim sporu yapmaya başladı. Annesinin tepkisiyle karşılaşan Ersoy, başarılar elde ettikçe ailesinin de desteğini aldı.



Annesinin "Kız çocuğusun, yapamazsın, tek başına başka illere nasıl seyahat edeceksin." şeklindeki söylemlerine rağmen hedeflerinin peşinden koşan milli sporcu, gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları elde etti.



Tüm olumsuzlukların kendisini hırslandırıp daha iyi derecelere ulaşmasına vesile olduğuna inanan Ersoy, milli forma giyme hedefine de ulaştı.



"Sporu sevmemde babamın da büyük rolü var"



Merve Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da kuzeni sayesinde eskrim sporuyla tanıştığını söyledi.



Zamanla antrenmanlara gelmeye başladığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:



"Eskrim malzemelerini görünce bu branş çok ilgimi çekti. Antrenörler de benimle ilgilenince bu branştan vazgeçmedim. Antrenmanlardan sonra müsabakalara gitmeye başladım. Müsabakalarda dereceler elde edince daha çok branşın üstünde durmaya başladım. Gençler ve büyüklerde Türkiye şampiyonlukları elde edince milli takıma gittim. Ardından da yurt dışı müsabakaları branşıma tutunmama yardım etti. Babam işitme engelli futbol takımında kalecilik yapıyor. Sporu sevmemde babamın da büyük rolü var."



"Pes etmemem gerektiğini düşündüm"



Hedeflerinden de söz eden Ersoy, amacının yurt dışında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında derece alıp, olimpiyatlara gitmek olduğunu, ayrıca yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini belirtti.



Müsabakalarda çeşitli sakatlıklar geçirdiğini, zaman zaman başarısız olacağı hissini yaşadığını dile getiren Ersoy, "Ama başarılı sporcularla görüşmemin ardından pes etmemem gerektiğini düşündüm. Pes etmedim ve spora devam ettim." ifadelerini kullandı.



Başarılar gelince annesinin de desteğini aldı



Merve Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:



"Annem bu sporla ilgilenmeme izin vermedi. 'Kızsın, yapamazsın, tek başına başka illere nasıl seyahat edeceksin.' dedi. İlk başta izin vermemesine rağmen istekli olmamdan dolayı farklı bahanelerle evden çıkıp antrenmanlara geldim. Babamın sporcu olmasından dolayı verdiği destekle maçlara gittim. Annemin karşı gelmesine rağmen başarılar elde ettim. Bunun üzerine annemin de desteğini aldım."



"Uluslararası alanda da başarılı olacağından umutluyuz"



Eskrim Milli Takım Antrenörü Yunus Savaş ise Merve'nin eskrim sporuyla tanıştığı dönemlerde yeteneğini keşfettiklerini, sporcusunu ilk turnuvaya götürdüğünde derece aldığını belirtti.



Aile, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile antrenör üçgeninde sporcusuyla gerek sağlık gerek eğitim gerekse de beslenme açısından sık sık ilgilendiklerini ifade eden Savaş, "Merve ile yaklaşık 10 yıldır kader birliğimiz var. Antrenör sporcu ilişkisinden ziyade ağabey kardeş ilişkisi içerisinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Ersoy'un ulusal başarısından dolayı uluslararası alanda da başarılı olacağından umutluyuz." diye konuştu.

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