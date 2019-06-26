Eskrim Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı



SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'ta düzenlenen Epe Flöre Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, 18 kategoride 1531 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun (TEF) 2018-2019 faaliyet programı arasında yer alan U10-U12-U14 Erkekler ve Kızlar Epe-Flöre Kılıç Türkiye Şampiyonası, 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şampiyonaya 18 kategoride 1531 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "2019 Sivas için çok bereketli bir yıl olacak. Birçok alanda; sporda, sanatta, kültürde, edebiyatta, doğada bütün alanlarda kongremizi etkin bir şekilde kutlayacağız. Burada önemli olan '1919 ruhu'nu gençlerimize en güzel şekilde aktarmaktır, hissettirmektir. Temel gayemiz kimlikli, kişilikli gençler yetiştirebilmekti ve Sivas'ın 2019 yılını heyecanlı bir şekilde geçirmesini sağlamaktı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, federasyonlarımızın Sivas'a çok büyük katkıları oldu. Oryantiring Federasyon Şampiyonası burada oldu. Okullar arası müsabakalar burada oldu. Tekvando, halter, Türkiye yüzme şampiyonası burada olacak. Bugün de Eskrim Türkiye Şampiyonası'nı burada yapıyoruz. Bin 500'ün üzerinde sporcu gelecek. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimiz, sporcularımız gelecek. Hem kongremizin 100'üncü yılını çocuklarımıza yaşatmış, hissettirmiş olacağız, Sivas'ta olmalarının farkına varacaklar hem de güzel bir şekilde müsabaka yapacaklar" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ayhan'ın ilk hamlesiyle şampiyona başladı.



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