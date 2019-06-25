Eskrim Türkiye Şampiyonası, yarın Sivas'ta başlayacak
1 saat önce
Sivas'ta "Eskrim Türkiye Şampiyonası" düzenlenecek.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:10 Kaynak: AA
'ta "Eskrim Türkiye
Şampiyonası" düzenlenecek.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek şampiyona yarın başlayacak ve 4 Temmuz'a kadar sürecek.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan "U10-U12-U14 Erkekler ve Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası" Sivas 4 Eylül Taha Akgül
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplam 18 kategoride 9 gün sürecek müsabakalarla madalyaların sahibini bulacağı şampiyonada, Adana
, Adıyaman
, Afyonkarahisar, Ankara
, Antalya
, Balıkesir
, Bolu
, Burdur
, Bursa
, Denizli
, Düzce
, Elazığ
, Erzurum
, Eskişehir
, İstanbul
, İzmir
, Kahramanmaraş
, Karabük
, Kastamonu
, Kırıkkale
, Kocaeli
, Konya
, Manisa
, Mersin
, Muğla
, Muş
, Osmaniye
, Sakarya
, Samsun
, Sivas, Tekirdağ
, Trabzon
, Van
ve Zonguldak
'tan bin 531 eskrimci ter dökecek.
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