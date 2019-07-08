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Eskrim Türkiye şampiyonundan Özdemir'e ziyaret

13 dakika önce

Sivas'ta düzenlenen "Eskrim Türkiye Şampiyonası"nda birinci olan İlayda Bengisu Güler, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'i ziyaret etti.

Eskrim Türkiye şampiyonundan Özdemir'e ziyaret, System.String[]
Sivas'ta düzenlenen "Eskrim Türkiye Şampiyonası"nda birinci olan İlayda Bengisu Güler, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'i ziyaret etti.
Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen kızlar ile erkekler epe, flöre ve kılıç kategorilerinde yapılan müsabakalarda Türkiye şampiyonu olan İlayda Bengisu Güler'ü makamında kabul ederek, başarılar diledi.
Sporcuyu kutlayan Özdemir, "Bu anlamlı başarınızdan dolayı, başta sizi ve yetişmenizde katkı sunan tüm paydaşları tebrik ediyor, başarılarınızın devamı diliyorum." dedi.
Özdemir, İlayda Bengisu Güler'e plaket ve çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:52 Kaynak: AA
Türkiye, Sivas, Güncel
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