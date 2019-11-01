Eskrimciler Ankara'da buluşacak
7 saat önce
Eskrimde Türkiye Gençler ve Büyükler Flöre ile Kılıç Açık şampiyonaları, yarın Ankara'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Eskrimde Türkiye Gençler ve Büyükler Flöre ile Kılıç Açık şampiyonaları, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu organizasyonlara 14 ilden 33 kulüp ve toplam 515 sporcu katılacak.
Altındağ Belediyesi Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yarın başlayacak şampiyonalar, 3 Kasım Pazar günü sona erecek.
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak