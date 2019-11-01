Eskrimciler Ankara'da buluşacak

Eskrimde Türkiye Gençler ve Büyükler Flöre ile Kılıç Açık şampiyonaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu organizasyonlara 14 ilden 33 kulüp ve toplam 515 sporcu katılacak.

Altındağ Belediyesi Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yarın başlayacak şampiyonalar, 3 Kasım Pazar günü sona erecek.