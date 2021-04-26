Eskrimciler İspanya'da olimpiyat kotası alamadı

İspanya'da düzenlenen Eskrim Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde kota mücadelesi veren Enver Yıldırım, Martino Minuto ve Deniz Selin Ünlüdağ, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edemedi.

Başkent Madrid'de gerçekleştirilen Eskrim Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde milli sporcu Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde üçüncülüğü elde ederken Martino Minuto, erkekler flöre kategorisinde ve Deniz Selin Ünlüdağ, kadınlar kılıç kategorisinde 7'inci oldu.

Olimpik flöreci İrem Karamete, Doha Grand Prix'de kazandığı dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanmıştı.