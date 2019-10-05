Son Dakika Haberleri: Eskrimciler Kocaeli'de buluştu
Son Dakika Spor Haber

Eskrimciler Kocaeli'de buluştu

44 dakika önce

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası, Kocaeli'de başladı.

Eskrimciler Kocaeli'de buluştu, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası, Kocaeli'de başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 11 kentten 537 sporcu katılıyor.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan İzmit ilçesine gelen eskrimciler, madalya mücadelesi veriyor.

Uluslararası eskrim hakemi Cansu Tor Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya 537 sporcunun katıldığını söyledi.

Kadıoğlu, eski bir eskrim sporcusu olduğunu ve milli takımlarda birçok branşta görev yaptığını belirterek, "Eskiyle şimdiyi karşılaştıracak olursak bu müsabakalara yoğun talep olduğunu görüyorum. Önceden 30-40 kişiyle yapılan bu müsabakalar artık 500-600 sporcuyla yapılıyor. Bu, eskrim için çok önemli. Ne kadar çok müsabaka yaparsanız o kadar çok deneyiminiz artıyor. Bu da bizim eskrim kalitemizi artıran bir durum." diye konuştu.

Turnuva, yarın sona erecek.

Türkiye, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Mikonos'tan Türkiye'ye 10 kiloluk kaya getirerek cam fanusa koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışanlar yüksek maaş alacak Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:24:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskrimciler Kocaeli'de buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]