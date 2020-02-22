Eskrimcilerin Dünya Kupası karşılaşmaları sona erdi

Milli eskrimciler, Mısır, Tataristan ve Polonya'da düzenlenen Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında maçlarını tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de erkekler flörede piste çıkan Martino Minuto 56'ncı, Rusya'ya bağlı özerk bölge Tataristan'ın Kazan kentindeki organizasyonda kadınlar flörede İrem Karamete ise 45'inci sıranın sahibi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Enver Yıldırım 74'üncü, Deniz Berkay 186'ncı ve Çağlayan Nehir Fırat 197'nci sırada kalarak kupaya veda etti.