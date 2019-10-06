Eskrimcilerin madalya mücadelesi devam ediyor

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Kocaeli'de gerçekleştirilen 10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası'nda eskrimciler madalya için mücadele ediyor.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen ve 11 kentten 570 sporcunun katıldığı turnuva, çekişmeli müsabakalara sahne oluyor.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan İzmit ilçesine gelen eskrimciler, dereceye girebilmek için yarışıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan turnuvaya 11 şehirden bugün itibarıyla toplam 570 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporseverlerin ilgi gösterdiği turnuvanın güzel bir ortamda devam ettiğini belirten Portakal, kendilerine spor salonunu tahsis ederek destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a ve kurum personeline teşekkür etti.

Türkiye genelinde düzenledikleri eskrim turnuvalarına her sene katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Portakal, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de aktif olarak 4 bin sporcumuz var. Türkiye Eskrim Federasyonumuzca düzenlenen turnuvalara katılıyorlar. Klasman puanları alıyorlar. Federasyon olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Olimpik sporcularımız yurt dışında yapılan Uluslararası Eskrim Federasyonunun düzenlediği turnuvalara katılıyor, puan kovalıyorlar. Toplamış oldukları puanlar neticesinde 2010 Nisan ayında olimpiyatlara katılacak sporcularımız belli olacak. Yurt dışında mücadelelerini sürdüren sporcularımıza başarılar diliyorum."

Turnuva, bugün yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.