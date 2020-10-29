Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, devam ediyor

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ilden ve 13 farklı kulüpten 200 sporcu katılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde, 14 Yaş Altı Kız Epe kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Müsabakalar sonunda Dalya Kıyıcı birinci, Nil Parla Danışoğlu ikinci, Ahsen Nil Erten ve Naz Kayra Özcan üçüncü oldu.