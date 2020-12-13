Eskrimde 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, İzmir'de tamamlandı

Eskrimde İzmir'de düzenlenen 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda dünkü müsabakalarla başlayan organizasyon, bugünkü mücadelelerle tamamlandı.

Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 71 sporcunun katıldığı organizasyonda 12 yaş altı kızlarda Melis Kartal, erkeklerde Onur Saraçoğlu, 14 yaş altı kızlarda Dalya Kıyıcı, erkeklerde ise Göksu Mert Oran altın madalyanın sahibi oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen turnuva, ödül töreniyle tamamlandı. Kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

12 yaş altı kızlar:

1. Melis Kartal (İstanbul ferdi)

2. Nil Aksan (İstanbul ferdi)

3. Damla Akgün (TED)

3. Esma Çitim (İzmir ferdi)

12 yaş altı erkekler:

1. Onur Saraçoğlu (Ayberk Eskrim Spor Kulübü)

2. Çağan Aslan Çelikkayalı (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

3. Egemen İşoğlu (İzmir ferdi)

3. Dağhan Öztürk (Antalya ferdi)

14 yaş altı kızlar:

1. Dalya Kıyıcı (İstanbul ferdi)

2. Nilahsen Erten (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

3. Yasemin Toktaş (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

3. Parla Nil Danışoğlu (BFM Gençlik ve Spor Kulübü)

14 yaş altı erkekler:

1. Göksu Mert Oran (İzmir ferdi)

2. Deniz Fergan Öztürk (İstanbul ferdi)

3. Mert Ahmet Koç (Alfa Eskrim Spor Kulübü)

3. Kuzey Bakırsoy (Alfa Eskrim Spor Kulübü)