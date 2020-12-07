Erkeklerde Kahramanmaraş Eskrim Spor Kulübü sporcusu Semih Akküncü, kadınlarda da Liva Eskrim Spor Kulübü sporcusu Elif Naz İnce'nin altın madalya aldığı ifade edildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 6 ilden 23 sporcunun katıldığı belirtildi.

Eskrimde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Kahramanmaraş 'ta yapıldı.

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