Eskrimde 17 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, İzmir'de sona erdi - Son Dakika

Eskrimde 17 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, İzmir'de sona erdi

20.12.2020 22:07
Eskrimde 17 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, İzmir'de sona erdi, System.String[]

Eskrimde İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Eskrimde İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda dünkü müsabakalarla başlayan organizasyon, bugünkü mücadelelerle tamamlandı.

Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'dan 90 sporcunun katıldığı organizasyonda kızlarda Selma Defne Karataban, erkeklerde ise Alp Tuna Korkmaz altın madalyanın sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen turnuva, ödül töreniyle tamamlandı.

Turnuvada dereceye girenler şöyle:

Kızlar:

1. Selma Defne Karataban (Marmara Eskrim)

2. Fatıma Zehra Anbarlılar (Altınyurt)

3. Şevval Pelin Cantenar (Angora Pars Eskrim)

3. Tuana Atmaca (İstanbul ferdi)

Erkekler:

1. Alp Tuna Korkmaz (İstanbul ferdi)

2. Tan Sezer (Atak)

3. Kayhan Sırmacı (İstanbul ferdi)

3. Sarp Yalçın (Altınyurt)

İstanbul, Defne, Selma, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrimde 17 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, İzmir'de sona erdi - Son Dakika Spor


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