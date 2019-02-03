Eskrimde 3 Madalya
45 dakika önce
Milli eskrimciler İtalya ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda 1 altın 1 gümüş 1 de bronz madalya kazandı.
Milli eskrimciler İtalya
ve Macaristan
'da düzenlenen şampiyonalarda 1 altın 1 gümüş 1 de bronz madalya kazandı. Türkiye
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Cagliari kentindeki Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Gençler Akdeniz
Şampiyonası'nda erkek kılıç branşında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Muhammed Furkan
Kalender gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada yıldız kızlar flörede Alisa İsbir yedinci, yıldız erkekler epede Bora Özaltın
sekizinci, yıldız kızlar epede ise Mehtap Mira Akıncı onuncu sırada yer aldı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'teki 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda kılıç branşında mücadele eden Emirhan Çiftçi altın, TOHM sporcusu Ahmet Turgut Taflan
ise bronz madalya kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:01 Kaynak: AA
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