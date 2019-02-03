Son Dakika Haberleri: Eskrimde 3 Madalya

Eskrimde 3 Madalya

45 dakika önce

Milli eskrimciler İtalya ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda 1 altın 1 gümüş 1 de bronz madalya kazandı.

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Milli eskrimciler İtalya ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda 1 altın 1 gümüş 1 de bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Cagliari kentindeki Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda erkek kılıç branşında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Muhammed Furkan Kalender gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada yıldız kızlar flörede Alisa İsbir yedinci, yıldız erkekler epede Bora Özaltın sekizinci, yıldız kızlar epede ise Mehtap Mira Akıncı onuncu sırada yer aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda kılıç branşında mücadele eden Emirhan Çiftçi altın, TOHM sporcusu Ahmet Turgut Taflan ise bronz madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:01 Kaynak: AA

Macaristan, İtalya, Spor
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