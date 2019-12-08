Eskrimde alt yaşlar Epe Açık Turnuvası Trabzon'da sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da sona erdi.

Yomra Cimnastik ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 283 sporcu 6 farklı kategoride mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yomra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu, Eskrim Trabzon İl Temsilcisi Ahmet Faik Öztürk ve müsabaka gözlemcisi milli hakem Mehmet Şafak verdi.