Son Dakika Haberleri: Eskrimde Bronz Madalya

Eskrimde Bronz Madalya

45 dakika önce

Milli sporcu Alisa İsbir, İtalya'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda, genç kız flöre kategorisinde bronz madalya aldı.

Eskrimde Bronz Madalya, System.String[]
Milli sporcu Alisa İsbir, İtalya'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda, genç kız flöre kategorisinde bronz madalya aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cagliari kentinde organize edilen şampiyonada mücadele eden milli eskrimci Alisa, bronz madalyayı boynuna taktı.

Tablo 16'yı maç yapmadan geçen ve çeyrek finale yükselen milli sporcu, Cezayirli rakibi Sonia Zeboudj'u 15-6 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde İtalyan sporcu Benedetta Pantanetti'ye 15-8 kaybeden Alisa, şampiyonayı üçüncülükle tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

İsbir, yıldız kızlar flöre kategorisinde ise yedinci sırada yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:52 Kaynak: AA

İtalya, Spor
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