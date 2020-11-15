Eskrimde Büyükler Epe Açık Turnuvası İzmir'de tamamlandı

Eskrimde İzmir'de düzenlenen Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Eskrimde İzmir'de düzenlenen Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu. Halkapınar Spor Salonu'nda dünkü kadınlar müsabakalarıyla başlayan organizasyonda bugün de erkekler mücadeleleri yapıldı. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 40 sporcunun katıldığı organizasyonda kadınlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nden Gökçe Günaç, erkeklerde ise Antalya'dan Egemen Oktay altın madalyanın sahibi oldu Turnuvada dereceye girenler şöyle: Kadınlar: 1. Gökçe Günaç (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü) 2. Emine İpek Aydın (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü) 3. Deniz Soykan (Alfa Eskrim) 3. Berra Sonyüksek (Antalya ferdi) Erkekler: 1. Egemen Oktay (Antalya ferdi) 2. Ardıç Karan Safcı (İzmir ferdi) 3. Doruk Çika (Alfa Eskrim) 3. Halis Efe Elibol (Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü)

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