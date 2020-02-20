Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak - Son Dakika Spor

Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak

7 saat önce

Milli eskrimciler, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele verecek.

Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak, System.String[]

Milli eskrimciler, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Kahire, Rusya'ya bağlı özerk bölge Tataristan'ın Kazan ve Polonya'nın Varşova kentlerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda, 5 milli eskrimci yer alacak.

Kahire'de erkekler flörede Martino Minuto, Kazan'da kadınlar flörede İrem Karamete, Varşova'da ise erkekler kılıçta Enver Yıldırım, Deniz Berkay ve Çağlayan Nehir Fırat Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye, Varşova, Kahire, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun
Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:59:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskrimde Dünya Kupası müsabakaları yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]