Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği kılıç turnuvası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Eskrim Federasyonunun Edirne'de düzenlediği kılıç turnuvası tamamlandı.

Edirne Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren organizasyona 13 ilden 220 sporcu katıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Edirne Temsilcisi İskender Berrak, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, turnuvanın ilde ilk kez düzenlendiğini belirtti.

Turnuvanın çok iyi geçtiğini ifade eden Berrak, "Edirne halkının da ilgisi büyüktü turnuvaya. Turnuvada Edirne'yi 5 sporcu temsil etti. Her yönüyle başarılı bir turnuvaydı. Bu tür turnuvaların tekrarını temenni ediyoruz." dedi.

Berrak, Türkiye'de yıl içerisinde düzenlenen 8 turnuvanın sonucuna göre sporcuların milli takıma seçildiğini ifade etti.

Turnuva sonunda 14 yaş altı kategorisinde, erkeklerde Yiğit Ayaz birinci, Poyraz Kümük ikinci, Arda Takka üçüncü; kızlarda Ece Öztürk birinci, İrem Melek Bayrak İkinci, Berra Kübra ise üçüncü oldu.

12 yaş altı kategorisinde, erkeklerde Ziya Arda Osmanoğlu birinci, Deniz Osman Samsa ikinci, Cihan Okyanus Tarakçı üçüncülük; kızlarda Işıl Betül Elüstü birinci, Alya Nehir Özoğlul ikinci ve Maya Zağyapan da üçüncülük elde etti.

10 yaş altı kategorisinde, erkeklerde Osman İbrahim Erdöl birinci, Alp Giray Bayrak ikinci, Rüzgar Ayaz üçüncü; kızlarda Suzan Salman birinci, Ceyda Elif Yavuz ikinci, Ada Özkan ise üçüncü sırayı aldı.