Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası Başladı

MERSİN'de Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası 81 sporcunun katılımı ile başlarken, dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

MERSİN'de Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası 81 sporcunun katılımı ile başlarken, dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele ediyor.



Gençler Epe Federasyon Kupası, Kapalı Tenis Kompleksi'nde başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası'na kadınlarda 13 kulüp 39 sporcu ile erkeklerde 17 kulüp 42 sporcu ile katıldı. 2 gün sürecek olan müsabakalarda sporcular madalya için kıyasıya bir mücadele veriyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Müsabakadan görüntü



-Sporcuların hazırlanması



-Hakemlerin sporcuları ve ekipmanların kontrol etmesi



-Sporculardan yakın plan görüntü



-Müsabakalardan genel ve detay



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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