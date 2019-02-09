Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası Başladı

MERSİN'de Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası 81 sporcunun katılımı ile başlarken, dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

MERSİN'de Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası 81 sporcunun katılımı ile başlarken, dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele ediyor.



Gençler Epe Federasyon Kupası, Kapalı Tenis Kompleksi'nde başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası'na kadınlarda 13 kulüp 39 sporcu ile erkeklerde 17 kulüp 42 sporcu ile katıldı. 2 gün sürecek olan müsabakalarda sporcular madalya için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti

Türk ve Alman Sporcu Arasındaki Unvan Maçında Ortalık Fena Karıştı

Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü

Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı