Son Dakika Haberleri: Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası Başladı

Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası Başladı

1 saat önce

MERSİN'de Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası 81 sporcunun katılımı ile başlarken, dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası Başladı, System.String[]
MERSİN'de Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası 81 sporcunun katılımı ile başlarken, dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Gençler Epe Federasyon Kupası, Kapalı Tenis Kompleksi'nde başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası'na kadınlarda 13 kulüp 39 sporcu ile erkeklerde 17 kulüp 42 sporcu ile katıldı. 2 gün sürecek olan müsabakalarda sporcular madalya için kıyasıya bir mücadele veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:43 Kaynak: DHA

Spor
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