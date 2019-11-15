Son Dakika Haberleri: Eskrimde Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası Konya'da yapılacak
Son Dakika Spor Eskrimde Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası Konya'da yapılacak - Son Dakika Spor

Eskrimde Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası Konya'da yapılacak

6 saat önce

Eskrimde, Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Konya'da başlayacak.

Eskrimde Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası Konya'da yapılacak, System.String[]

Eskrimde, Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Konya'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyon, pazar günü sona erecek.

Şampiyonada, Türkiye'nin 17 ilinden 400 eskrimci madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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