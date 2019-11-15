Eskrimde Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası Konya'da yapılacak

Eskrimde, Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası yarın Konya'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyon, pazar günü sona erecek.

Şampiyonada, Türkiye'nin 17 ilinden 400 eskrimci madalya mücadelesi verecek.