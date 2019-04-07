Son Dakika Haberleri: Eskrimde Milli Sporculardan 5 Madalya

Eskrimde Milli Sporculardan 5 Madalya

9 dakika önce

Eskrimde İspanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 5 madalya elde etti.

Eskrimde Milli Sporculardan 5 Madalya, System.String[]
Eskrimde İspanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 5 madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barselona'da gerçekleştirilen turnuvada mücadele eden milli sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Flöre kategorisinde erkeklerde Tan Sezer, kızlarda da Filiz Ece Erdoğan gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler epede Yalgın Yeter, kılıçta Tolga Aslan ve flörede Emre Akıalp da bronz madalya aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:15 Kaynak: AA

İspanya, Türkiye, Spor
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