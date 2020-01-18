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Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı
24 dakika önce
Milli sporcu Nisanur Erbil, Eskrim Gençler Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Milli sporcu Nisanur Erbil, Eskrim Gençler Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Segovia kentinde bugün başlayan Gençler Dünya Kupası yarı finalinde ABD'li rakibi Chloe Fox-Gitomer'i 15-14 mağlup eden Nisanur Erbil, finale çıktı.
Milli eskrimci, finalde karşılaştığı Fransız sporcu Anne Poupinet'e 15-12 mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
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