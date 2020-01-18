Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı - Son Dakika Spor

Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı

24 dakika önce

Milli sporcu Nisanur Erbil, Eskrim Gençler Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı, System.String[]

Milli sporcu Nisanur Erbil, Eskrim Gençler Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Segovia kentinde bugün başlayan Gençler Dünya Kupası yarı finalinde ABD'li rakibi Chloe Fox-Gitomer'i 15-14 mağlup eden Nisanur Erbil, finale çıktı.

Milli eskrimci, finalde karşılaştığı Fransız sporcu Anne Poupinet'e 15-12 mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erbil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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