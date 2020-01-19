Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı - Son Dakika Spor

Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı

6 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Segovia kentinde bugün başlayan Gençler Dünya Kupası yarı finalinde ABD'li rakibi Chloe Fox-Gitomer'i 15-14 mağlup eden Nisanur Erbil, finale çıktı.

Eskrimde Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Segovia kentinde bugün başlayan Gençler Dünya Kupası yarı finalinde ABD'li rakibi Chloe Fox-Gitomer'i 15-14 mağlup eden Nisanur Erbil, finale çıktı.


Milli eskrimci, finalde karşılaştığı Fransız sporcu Anne Poupinet'e 15-12 mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu


İspanya, Erbil, Fox, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:12 
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