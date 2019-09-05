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Eskrimde sezonun ilk madalyası Minuto'dan geldi

3 saat önce

Milli eskrimci Martino Minuto, Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Satellite Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Eskrimde sezonun ilk madalyası Minuto'dan geldi, System.String[]

Milli eskrimci Martino Minuto, Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Satellite Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Minuto, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bugün başlayan turnuvada flöre branşında şampiyon oldu. Milli eskrimci, Türkiye adına 2019-2020 yurt dışı turnuva sezonunun ilk madalyasını aldı.

Minuto, 5'te 5 galibiyetle tamamladığı pul müsabakalarının ardından tablo 32'yi maç yapmadan geçti.

Tablo 16'da Özbek Akhmadillokhon Solikhojiev'i 15-4 yenen Minuto, çeyrek finalde Kazak Pavel Gladkov'u 15-7 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde bir diğer Kazak sporcu Tamirlan Kaliyev'i aynı skorla geçen milli sporcu, finalde Rus Ivan Troshin'i 15-8 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Minuto elde ettiği şampiyonlukla 2020 Tokyo Olimpiyatları kota yolculuğunda umutları artırdı.

Özbekistan, Türkiye, Taşkent, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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