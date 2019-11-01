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Eskrimde Türkiye birinciliği

7 saat önce

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.

Eskrimde Türkiye birinciliği, System.String[]

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 12- 13 Ekim tarihlerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen U10&U12&U14 Epe Açık Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin 14 ilinden sporcuları Konya'da buluşturan turnuvada, 10-12 ve 14 yaş altı toplam 381 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü 6'ncı sınıf öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.

İdil Cengiz, "Uzun yıllardır uğraştığım ve hazırlandığım yarışmada emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum" dedi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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